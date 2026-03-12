Inscription
Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?

Hanane Karimi

Le versant sexiste de l'acharnement islamophobe enfin dévoilé. " Mes larmes étaient celles d'un désenchantement : un désenchantement féministe. J'avais échoué à trouver les mots qui auraient fait douter ces femmes de leur offensive contre d'autres femmes, de leur trahison d'un féminisme universel, de leur aveuglement par des biais racistes et islamophobes. Puisque l'islamisme était l'ennemi, celles qui affichaient leur adhésion à l'islam devenaient à leurs yeux l'incarnation de ce danger, et se retrouvaient exclues des luttes pour les droits des femmes. Mais les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ? " Texte intégral " Dans un essai sans concession qui pose les questions qui fâchent, Hanane Karimi met en exergue la déshumanisation des femmes musulmanes qui portent le voile. " Les Inrockuptibles

Par Hanane Karimi
Chez Pocket

|

Auteur

Hanane Karimi

Editeur

Pocket

Genre

Sociologie

Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?

Hanane Karimi

Paru le 19/03/2026

160 pages

Pocket

8,70 €

