Madame Wynter est morte

Une nouvelle enquête du Club des amateurs de romans policiers. Un cozy mystery aussi troublant qu'addictif ! Nouvelle réunion du Club des amateurs de roman policier. Si, comme d'habitude, on discute devant une tasse de thé des mérites des reines du polar anglais, cette fois on évoque surtout l'une des membres fondatrices, Claire, partie en lune de miel. Tout le monde l'envie et la jalouse un peu. Imaginez : une croisière privée au large de l'Australie sur un superbe yacht voguant vers la grande barrière de corail, à laquelle participent quelques couples aisés. Le rêve. Un peu à la façon de Mort sur le Nil , sauf que nous ne sommes pas ici dans un roman d'Agatha Christie. Et pourtant... quelques jours seulement après le départ du bateau, on retrouve le corps sans vie d'une des passagères. Accident ? Suicide ? Claire penche plutôt pour un assassinat. Aurait-elle lu trop de romans policiers ? Si son intuition se confirme, le coupable se trouve parmi les dix passagers. Aussi appelle-t-elle à la rescousse les membres du Club, tous passionnés de meurtres en huis clos, qui s'empressent de la rejoindre à bord pour mener une enquête qui s'avère aussi passionnante que difficile.