Un tunnel, des centaines de personnes enfermées et l'horreur croissante de l'inconnu... C'est la fin de l'été, la fin du week-end. Un homme, sa fille et sa deuxième femme viennent de quitter leur datcha pour rejoindre Moscou. La circulation se densifie et bientôt, plusieurs centaines de personnes se retrouvent piégées dans un tunnel. La raison est inconnue, les secours ne viennent pas et, après quelques heures, tout le monde commence à penser qu'il n'y a pas de monde à l'extérieur du tunnel. Tout ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Les téléphones ne bornent plus, et la radio des flics ne fonctionne pas. L'enfer, c'est les autres...