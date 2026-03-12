Quelqu'un derrière les murs

Un couple et un ancien journaliste s'allient pour tenter de dévoiler le mal qui ronge leur immeuble. A Varsovie, la tranquillité d'un immeuble est soudainement menacée par différents incidents. Un de ses jeunes occupants, pris d'une inexplicable panique, a tenté de sortir de l'ascenseur en marche et s'est fait décapiter. D'autres locataires sont victimes d'hallucinations. Par ailleurs, le bâtiment devient la proie d'une étrange malédiction : plus personne ne peut en sortir et, bientôt, les tensions s'accumulent entre les habitants. Parmi eux, Robert et Agnieszka, un couple sans histoire qui vient d'emménager, vont partager la peur qui s'est immiscée dans leur quotidien avec Wiktor, un ancien journaliste d'investigation tombé dans l'alcool, et Kamil, un adolescent révolté contre ses parents. Ensemble, ils essaieront alors de trouver des réponses. De comprendre quelle force démoniaque leur fait vivre ce cauchemar éveillé. Et qui est ce voisin étrange qui a piraté l'interphone et écoute ce qui se passe dans tous les appartements.