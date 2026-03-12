Un cri dans le désert

Ne vous aventurez pas dans le désert. Méfiez-vous des chiens errants. Et surtout, ne faites confiance à personne. Lorsqu'elle a fui Sundial, un ranch isolé dans le désert californien, Rob Cussen s'est jurée de tout oublier de son enfance et des terribles événements qui l'ont profondément marquée. Pour tenir ce passé sous clé et protéger ses deux filles, elle est prête à tout. Mais quand son aînée, Callie, se met à parler à des amis imaginaires et que des ossements d'animaux sont retrouvés dans leur maison, Rob comprend que sa fille constitue une toute nouvelle sorte de menace. Pour endiguer l'ombre qui commence à planer sur leurs existences, elle ne voit qu'une seule issue : emmener Callie à Sundial, là où tout a commencé, là où les fantômes de sa jeunesse attendent depuis longtemps son retour. Et la jeune fille terrorisée comprend rapidement qu'entre elle et sa mère, il se pourrait bien que l'une des deux seulement en ressorte vivante.