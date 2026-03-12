Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

New Space

Ashlee Vance

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'auteur de la biographie d'Elon Musk porte un regard sensible aux nouveaux acteurs de l'espace et à l'émergence d'une économie révolutionnaire. L'espace, ultime frontière... Depuis les pionniers de l'aventure spatiale, le rêve n'a guère changé. Conquérir, découvrir et, pourquoi pas, sauver l'humanité... Seulement ces dernières années, les états eux-mêmes n'en sont plus les acteurs principaux. Avec la première mise en orbite de SpaceX, en 2008, la course aux étoiles est devenue une affaire privée. Un nouveau marché, en somme, pour millionnaires aux égos galactiques, start-uppeurs géniaux et investisseurs de la Silicon Valley. Cinq ans durant, de rampes de lancement en bureaux californiens, Ashlee Vance a enquêté. Entre science et finance, espionnage et transhumanisme : comment le business a conquis l'infini - et au-delà... Traduit de traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michel Le Séac'h

Par Ashlee Vance
Chez Pocket

|

Auteur

Ashlee Vance

Editeur

Pocket

Genre

Espace

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur New Space par Ashlee Vance

Commenter ce livre

 

New Space

Ashlee Vance trad. Michel Le Séac'h

Paru le 12/03/2026

688 pages

Pocket

11,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266347600
9782266347600
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.