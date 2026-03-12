L'auteur de la biographie d'Elon Musk porte un regard sensible aux nouveaux acteurs de l'espace et à l'émergence d'une économie révolutionnaire. L'espace, ultime frontière... Depuis les pionniers de l'aventure spatiale, le rêve n'a guère changé. Conquérir, découvrir et, pourquoi pas, sauver l'humanité... Seulement ces dernières années, les états eux-mêmes n'en sont plus les acteurs principaux. Avec la première mise en orbite de SpaceX, en 2008, la course aux étoiles est devenue une affaire privée. Un nouveau marché, en somme, pour millionnaires aux égos galactiques, start-uppeurs géniaux et investisseurs de la Silicon Valley. Cinq ans durant, de rampes de lancement en bureaux californiens, Ashlee Vance a enquêté. Entre science et finance, espionnage et transhumanisme : comment le business a conquis l'infini - et au-delà... Traduit de traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michel Le Séac'h