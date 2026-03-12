Inscription
Essais

L'affaire Eugène Weidmann 1937-1939 - Un fait divers historique

Cyril Gay

Paris. 1937. Eugène Weidmann assassine cinq innocents. Arrêté en 1939, il sera le dernier guillotiné public en France. Une affaire qui a défrayé la presse et exalté les foules. Elle est racontée en 4 épisodes à la manière d'un feuilleton. Episode 1 : Association de malfaiteurs : 1936. Trois hommes se lient d'amitié en prison. Parmi eux : le futur " tueur au regard de velours "... Paris, 1937. Une femme disparaît dans la forêt de Fontainebleau. Jeanine Keller pensait partir en Argentine avec une riche famille. Elle finit ensevelie à la hâte sous un sol sablonneux, assassinée d'une balle dans la nuque, par un " Monsieur Brown " aussi charmeur que manipulateur. Son vrai nom : Eugène Weidmann. L'histoire avait commencé comme une promesse de renouveau pour Jeanine Keller, infirmière fauchée, recrutée par petite annonce. Mais derrière les faux-airs de luxe et d'élégance, une embuscade s'organise. Le piège est parfait. Eugène Weidmann sort en fait de prison, il est très bel homme, il vient d'Allemagne, il est cultivé, et passé maître dans l'art de changer d'identité. Autour de lui gravite une petite bande, rencontrée en prison : Roger Million, hâbleur né, et Jean Blanc, naïf et mécène involontaire. Ensemble, ils rêvent d'un salon de beauté à Paris. Weidmann, lui, rêve d'enlèvements, de meurtres et de butin. Ce crime n'est que le premier d'une série macabre. A l'ombre de l'Exposition universelle, dans la France insouciante de l'entre-deux-Guerres, Weidmann aiguise ses plans. Une villa discrète à la Celle-Saint-Cloud. De faux papiers. Une cargaison de champagne volée. Et dans l'ombre, des victimes qui s'ignorent. Car Eugène Weidmann n'est pas un escroc comme les autres. Il va tuer. Et voler. Encore.

Par Cyril Gay
Chez 10/18

|

Auteur

Cyril Gay

Editeur

10/18

Genre

Criminalité

L'affaire Eugène Weidmann 1937-1939 - Un fait divers historique

Cyril Gay

Paru le 12/03/2026

32 pages

10/18

4,95 €

