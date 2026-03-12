Inscription
Nouilles instantanées

Elisabeth Guedès

Découvrez l'univers savoureux et ultra-créatif des nouilles instantanées, l'invention japonaise révolutionnaire qui a conquis le monde ! Que vous soyez étudiant, actif pressé ou amateur de cuisine accessible, fini la monotonie des repas rapides grâce à ces 70 recettes variées, simples et économiques pour tous les jours. Nées au Japon en 1958, les nouilles instantanées sont devenues un phénomène mondial avec plus de 100 milliards de portions consommées chaque année. Rapides, pratiques, conviviales, personnalisables à l'infini, elles s'adaptent à tous les goûts et à toutes les envies. Découvrez 70 recettes pensées pour chaque occasion : soupes et bouillons réconfortants, plats sautés végétariens, plats sautés avec viande, poisson ou fruits de mer, salades chaudes ou froides, recettes créatives et surprenantes, des sauces maison et des idées d'assaisonnements pour varier les plaisirs. Vous trouverez aussi une recette de nouilles maison pour les plus aventuriers qui veulent s'affranchir des nouilles industrielles et des conseils de préparation et astuces pour personnaliser vos plats.

Par Elisabeth Guedès
Chez Solar

Auteur

Elisabeth Guedès

Editeur

Solar

Genre

Pâtes, riz, céréales

Nouilles instantanées

Elisabeth Guedès

Paru le 12/03/2026

152 pages

Solar

15,90 €

9782263194122
