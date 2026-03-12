Dans Ce que vous trouverez caché dans mon oreille , son précédent recueil, Mosab Abu Toha retranscrivait la violence d'une terre en guerre et le quotidien des Gazaouis. En 2023, sous les bombes, Mosab Abu Toha a continué d'écrire. Mais face à la perte de sa maison et de la bibliothèque qu'il a créée à Gaza - toutes deux rasées par des bombardements -, craignant pour sa vie et celle de sa famille, le poète a fui le pays. Au milieu du chaos, Mosab Abu Toha capture des détails qui rendent sensible la réalité gazaouie avec une justesse inédite. Contraint à l'exil, il dit aussi la douleur de celles et ceux qui voient le destin de leur pays se jouer loin d'eux et interroge la place de l'écriture en temps de guerre. Une forêt de bruit accompagne ces poèmes, ceux de la destruction - des armes, des explosions et des pleurs -, et ceux de la vie - le chant de sa femme pour distraire les enfants, le sifflement de la bouilloire annonciateur du thé partagé, la naissance de chiots sous les yeux d'une mère. Je suis chaque enfant de Gaza. Je suis chaque mère et chaque père. Chaque maison est mon coeur. Chaque arbre est ma jambe. Chaque plante est mon bras. Chaque fleur est mon oeil. Chaque trou dans la terre est ma blessure.