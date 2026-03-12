Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Une forêt de bruit

Toha mosab Abu, Mosab Abu Toha

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans Ce que vous trouverez caché dans mon oreille , son précédent recueil, Mosab Abu Toha retranscrivait la violence d'une terre en guerre et le quotidien des Gazaouis. En 2023, sous les bombes, Mosab Abu Toha a continué d'écrire. Mais face à la perte de sa maison et de la bibliothèque qu'il a créée à Gaza - toutes deux rasées par des bombardements -, craignant pour sa vie et celle de sa famille, le poète a fui le pays. Au milieu du chaos, Mosab Abu Toha capture des détails qui rendent sensible la réalité gazaouie avec une justesse inédite. Contraint à l'exil, il dit aussi la douleur de celles et ceux qui voient le destin de leur pays se jouer loin d'eux et interroge la place de l'écriture en temps de guerre. Une forêt de bruit accompagne ces poèmes, ceux de la destruction - des armes, des explosions et des pleurs -, et ceux de la vie - le chant de sa femme pour distraire les enfants, le sifflement de la bouilloire annonciateur du thé partagé, la naissance de chiots sous les yeux d'une mère. Je suis chaque enfant de Gaza. Je suis chaque mère et chaque père. Chaque maison est mon coeur. Chaque arbre est ma jambe. Chaque plante est mon bras. Chaque fleur est mon oeil. Chaque trou dans la terre est ma blessure.

Par Toha mosab Abu, Mosab Abu Toha
Chez Julliard

|

Auteur

Toha mosab Abu, Mosab Abu Toha

Editeur

Julliard

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une forêt de bruit par Toha mosab Abu, Mosab Abu Toha

Commenter ce livre

 

Une forêt de bruit

Toha mosab Abu, Mosab Abu Toha trad. Ève de Dampierre-Noiray, Eve de Dampierre-Noiray

Paru le 12/03/2026

128 pages

Julliard

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782260057383
9782260057383
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.