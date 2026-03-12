Ce qu'il nous reste à aimer

L'histoire bouleversante d'une femme, d'une mère, qui parle à tous. Et si l'imprévu était le plus saisissant des présents ? Roxane a tout pour être heureuse. Un mari aimant. De grands enfants. Des amies fidèles. Un bel appartement à Nice et des certitudes bien établies. Oui, Roxane a tout pour être heureuse. Mais elle a aussi un terrible secret qui bouleverse sa vie. Alors elle va refuser la fatalité... et protéger jusqu'au bout ce qu'il lui reste à aimer. Camille Dupuis nous plonge avec son premier roman dans l'histoire d'une femme qui redécouvre l'importance d'aimer, mais aussi d'accepter d'être aimée. Infirmière de profession, elle nous rappelle avec une simplicité bouleversante et lumineuse les liens invisibles qui unissent les êtres et nous font vivre, envers et contre tout.