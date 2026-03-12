Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Ce qu'il nous reste à aimer

Camille Dupuis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire bouleversante d'une femme, d'une mère, qui parle à tous. Et si l'imprévu était le plus saisissant des présents ? Roxane a tout pour être heureuse. Un mari aimant. De grands enfants. Des amies fidèles. Un bel appartement à Nice et des certitudes bien établies. Oui, Roxane a tout pour être heureuse. Mais elle a aussi un terrible secret qui bouleverse sa vie. Alors elle va refuser la fatalité... et protéger jusqu'au bout ce qu'il lui reste à aimer. Camille Dupuis nous plonge avec son premier roman dans l'histoire d'une femme qui redécouvre l'importance d'aimer, mais aussi d'accepter d'être aimée. Infirmière de profession, elle nous rappelle avec une simplicité bouleversante et lumineuse les liens invisibles qui unissent les êtres et nous font vivre, envers et contre tout.

Par Camille Dupuis
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Camille Dupuis

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ce qu'il nous reste à aimer par Camille Dupuis

Commenter ce livre

 

Ce qu'il nous reste à aimer

Camille Dupuis

Paru le 26/03/2026

216 pages

Robert Laffont

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221285039
9782221285039
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.