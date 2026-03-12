Inscription
#Essais

Cyberdjihad

Héloïse Heuls

ActuaLitté
Voici le livre choc, fruit de dix années d'enquête de terrain, qui révèle comment les djihadistes ont fait d'Internet leur champ de bataille. S'intégrant aux espaces en ligne et s'immergeant dans les réseaux humains, Héloïse Heuls a rencontré les idéologues et les recruteurs, les propagandistes et les prédicateurs pour dévoiler la stratégie profonde et les ressorts cachés de la guerre qui nous est menée. Les combattants du djihad ont fait du Web une arme. Ils inondent de contenus YouTube, Instagram et TikTok, s'organisent sur WhatsApp et Telegram, recrutent sur Facebook, X, Discord et exploitent désormais jusqu'aux IA. Sur toutes les plateformes, ils tissent leur toile, construisent des communautés où se croisent hommes et femmes, vétérans et adolescents, et diffusent une culture de terreur avec les outils de la modernité. Depuis les forums pionniers jusqu'à l'émergence d'un " califat virtuel " à la française, Héloïse Heuls montre comment le monde numérique est devenu un véritable territoire militant. Contre l'idée fausse d'une radicalisation instantanée ou purement algorithmique, elle met au jour un écosystème complexe, mouvant, évolutif, qui renouvelle en profondeur notre compréhension des mécanismes d'endoctrinement.

Par Héloïse Heuls
Chez Cerf

Auteur

Héloïse Heuls

Editeur

Cerf

Genre

Actualité médiatique internati

Cyberdjihad

Héloïse Heuls

Paru le 12/03/2026

281 pages

Cerf

21,90 €

9782204178068
© Notice établie par ORB
