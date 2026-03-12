Inscription
#Essais

Le dessein de Dieu sur les nations

Jean Parlanti

ActuaLitté
Ces dernières années, l'idée de nation semble connaître un regain d'intérêt. Pourtant, hormis quelques rares exceptions, comme Gaston Fessard ou Joseph Ratzinger, les théologiens ne se sont que peu affrontés au concept de nation, en partie à cause de ses fondements philosophiques mouvants. Pourtant, il suffi t d'ouvrir la Bible et d'en parcourir n'importe quelle traduction pour découvrir qu'un concept pluriel de nations y est d'usage courant. Cette pluralité de communautés humaines y apparaît comme un fait anthropologique et historique qui n'échappe pas à la Révélation chrétienne. Dès le livre de la Genèse, l'humanité est décrite à travers ces groupes humains auxquels sont consacrés ses chapitres 10 et 11. La constitution et l'élection par Dieu de la nation d'Israël sont significatifs, de même que la dialectique qui s'instaure entre le peuple de Dieu et les nations païennes, de l'Exode aux épîtres pauliniennes. Le Catéchisme de l'Eglise catholique, aux numéros 56 et 57, évoque une économie du salut passant par chacune de ces parties de l'humanité. Cet ouvrage tente d'éclairer ce mystère de l'histoire à partir de la Bible et des Pères de l'Eglise. Jean Parlanti est prêtre de la Communauté Saint-Martin. Titulaire d'un master 2 d'histoire, il enseigne l'histoire de l'Eglise à la maison de formation de la Communauté Saint-Martin à Evron. En juillet 2024, il a soutenu une thèse de doctorat à l'Institut catholique de Toulouse intitulée "Le dessein de Dieu sur les nations. La valeur sotériologique du morcellement de l'humanité" .

Par Jean Parlanti
Chez Cerf

|

Auteur

Jean Parlanti

Editeur

Cerf

Genre

Théologie

Le dessein de Dieu sur les nations

Jean Parlanti

Paru le 12/03/2026

526 pages

Cerf

42,00 €

ActuaLitté
9782204175777
© Notice établie par ORB
