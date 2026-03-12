Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Le chirurgien et l’algorithme

Gérard Dubey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La complémentarité de l'intelligence algorithmique et de l'intelligence sensible dans la pratique chirurgicale. Les discours sur l'intelligence artificielle générative, à l'instar de ceux qui ont accompagné les processus d'automatisation antérieurs, sont emplis de promesses. L'une d'elle laisse entendre que les modes d'action et de connaissance sensibles, expérientiels, qualitatifs, incorporés, qui étaient jusqu'à présent l'apanage des êtres humains, seraient désormais à la portée des machines et donc bientôt caduques. Sur la base d'une exploration anthropologique, ce livre montre de façon contre-intuitive qu'il n'en est rien. Si les développements technologiques les plus récents tendent à valider la thèse du remplacement, les technologies numériques d'analyse des images ne nécessitent pas moins d'interprétation, de distance critique et de connaissance clinique, mais davantage. La tentative d'automatiser les modes de connaissances et d'action qualitatifs bute sur l'hétérogénéité et l'infinie variabilité individuelle du vivant avec laquelle doivent composer les chirurgiens. Les gains de sécurité doivent également être nuancés, en raison des incertitudes nouvelles que ces automatismes génèrent. Face à ces nouvelles incertitudes, les modes de connaissance et d'action dits traditionnels ou qualifiés péjorativement d'" artisanaux ", parce qu'en phase avec la contingence du réel, regagnent en légitimité en même temps que s'éclaire leur signification profonde.

Par Gérard Dubey
Chez Presses Universitaires de France

|

Auteur

Gérard Dubey

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le chirurgien et l’algorithme par Gérard Dubey

Commenter ce livre

 

Le chirurgien et l’algorithme

Gérard Dubey

Paru le 12/03/2026

304 pages

Presses Universitaires de France

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782130875604
9782130875604
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.