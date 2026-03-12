Le chirurgien et l’algorithme

La complémentarité de l'intelligence algorithmique et de l'intelligence sensible dans la pratique chirurgicale. Les discours sur l'intelligence artificielle générative, à l'instar de ceux qui ont accompagné les processus d'automatisation antérieurs, sont emplis de promesses. L'une d'elle laisse entendre que les modes d'action et de connaissance sensibles, expérientiels, qualitatifs, incorporés, qui étaient jusqu'à présent l'apanage des êtres humains, seraient désormais à la portée des machines et donc bientôt caduques. Sur la base d'une exploration anthropologique, ce livre montre de façon contre-intuitive qu'il n'en est rien. Si les développements technologiques les plus récents tendent à valider la thèse du remplacement, les technologies numériques d'analyse des images ne nécessitent pas moins d'interprétation, de distance critique et de connaissance clinique, mais davantage. La tentative d'automatiser les modes de connaissances et d'action qualitatifs bute sur l'hétérogénéité et l'infinie variabilité individuelle du vivant avec laquelle doivent composer les chirurgiens. Les gains de sécurité doivent également être nuancés, en raison des incertitudes nouvelles que ces automatismes génèrent. Face à ces nouvelles incertitudes, les modes de connaissance et d'action dits traditionnels ou qualifiés péjorativement d'" artisanaux ", parce qu'en phase avec la contingence du réel, regagnent en légitimité en même temps que s'éclaire leur signification profonde.