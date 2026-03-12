Inscription
#Album jeunesse

Les animaux de la savane

Didier Balicevic, Valérie Guidoux

ActuaLitté
Un Kididoc qui révèle les secrets de la savane avec des animations captivantes ! Des volets à soulever pour trouver à qui appartiennent les traces laissées sur le sol, des pages à déplier pour comprendre comment fonctionne une termitière, et d'autres surprises pour s'aventurer dans la savane et découvrir tous ses mystères. Que font les animaux pendant la saison sèche ? Quels sont les grands troupeaux de la savane ? Qu'appelle-t-on les grandes migrations ? A quoi sert le bousier ? Qu'est ce qu'un prédateur ? Quelles sont leurs techniques de chasse ? Qu'est ce qu'un marigot ? Pour les petits curieux et curieuses de la savane, dès 5 ans.

Par Didier Balicevic, Valérie Guidoux
Chez Nathan

|

Auteur

Didier Balicevic, Valérie Guidoux

Editeur

Nathan

Genre

Kididoc

Les animaux de la savane

Didier Balicevic, Valérie Guidoux

Paru le 12/03/2026

32 pages

Nathan

13,95 €

ActuaLitté
9782095059590
