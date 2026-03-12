Mars 1943. Le convoi 53 quitte Drancy. A son bord, plus de mille Juifs déportés vers le camp d'extermination de Sobibór, en Pologne. Treize d'entre eux vont tenter le tout pour le tout afin d'échapper à la mort. Ce roman haletant raconte leur incroyable évasion. Les évadés du convoi 53 retrace une histoire vraie, celle de Paul Fogel, le grand-père de l'auteur, et de ses compagnons d'infortune. Une histoire de survie au coeur de l'Allemagne nazie, où la force du collectif apparaît comme le dernier espoir des condamnés.