#Roman francophone

Les évadés du convoi 53

Benjamin Fogel

ActuaLitté
Mars 1943. Le convoi 53 quitte Drancy. A son bord, plus de mille Juifs déportés vers le camp d'extermination de Sobibór, en Pologne. Treize d'entre eux vont tenter le tout pour le tout afin d'échapper à la mort. Ce roman haletant raconte leur incroyable évasion. Les évadés du convoi 53 retrace une histoire vraie, celle de Paul Fogel, le grand-père de l'auteur, et de ses compagnons d'infortune. Une histoire de survie au coeur de l'Allemagne nazie, où la force du collectif apparaît comme le dernier espoir des condamnés.

Par Benjamin Fogel
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Benjamin Fogel

Editeur

Editions Gallimard

Genre

XXe siècle

Les évadés du convoi 53

Benjamin Fogel

Paru le 12/03/2026

304 pages

Editions Gallimard

21,00 €

