Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Le chant suspendu

Marie Olivier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Je pense qu'en me décernant ce prix, l'académie suédoise a fait le choix de rendre hommage à la voix intime, la voix de la confidence, que le discours public peut parfois amplifier ou prolonger, mais ne peut jamais remplacer". Ainsi réagit la poète américaine Louise Glück (1943-2023) en recevant le prix Nobel en 2020. C'est à la découverte de cette voix que nous invite Marie Olivier, une voix qui a su se renouveler en permanence. Marie Olivier nous ouvre les portes de son univers poétique, inspiré à la fois de la mythologie gréco-romaine, des évangiles chrétiens et de la bible hébraïque, mais aussi héritier d'une tradition typiquement américaine, celle de l'écriture du quotidien issue de l'empirisme. Elle analyse ce lyrisme de la retenue qui caractérise l'écrivaine, ce chant suspendu qui transforme l'intimité et le quotidien en matière universelle, permettant ainsi à tout lecteur de ressentir émotions et expériences. Dans un geste résolument moderne, Louise Glück ouvre le champ à l'incertitude, à l'inattendu, aux contradictions qui nous constituent. Et nous invite à rêver d'une langue de l'avenir, muette et transparente.

Par Marie Olivier
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Marie Olivier

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Critique Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le chant suspendu par Marie Olivier

Commenter ce livre

 

Le chant suspendu

Marie Olivier

Paru le 12/03/2026

224 pages

Editions Gallimard

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073011145
9782073011145
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.