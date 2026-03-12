Un livre pour célébrer tous les types de familles différents et répondre à toutes les questions des enfants. Est-ce que toutes les familles se disputent ? Peut-on avoir deux arbres généalogiques ? Et c'est quoi cousin germain au deuxième degré ? En soulevant les rabats, les enfants pourront trouver les réponses à ces questions et à bien d'autres encore, avec des illustrations animées donnant vie à une grande variété d'exemples avec humour et tendresse. Un livre de questions-réponses pour explorer ce qui fait de nous qui on est, suivre l'histoire d'une famille à travers le temps et découvrir ce que signifie être une famille pour différentes personnes.