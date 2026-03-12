Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

Ne chatouille pas l'âne !

Sam Taplin, Ana Larrañaga

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre sonore dans lequel l'enfant va s'amuser à chatouiller différents animaux et découvrir les bruits qu'ils font. Ne chatouille pas l'âne... sinon il va braire ! Les tout-petits ne pourront pas résister à l'envie de chatouiller les matières toutes douces des animaux pour entendre leur cri rigolo. En plus de l'âne, ils pourront rencontrer une oie, un taureau et un chien... avant de tous les retrouver à la dernière page pour un final en musique ! Ne chatouille pas... une collection de livres sonores tactiles pour les tout petits, avec plus de 20 titres à découvrir. Chaque livre Ne chatouille pas... encourage le développement sensoriel de l'enfant grâce à : des animaux et leurs cris rigolos qui encouragent le jeu ; des matières à toucher qui développent la motricité fine ; un final musical qui fait danser ; des petits trous dans les pages qui éveillent la curiosité ; un texte simple et rythmé qui aide au développement du langage.

Par Sam Taplin, Ana Larrañaga
Chez Usborne

|

Auteur

Sam Taplin, Ana Larrañaga

Editeur

Usborne

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ne chatouille pas l'âne ! par Sam Taplin, Ana Larrañaga

Commenter ce livre

 

Ne chatouille pas l'âne !

Sam Taplin, Ana Larrañaga trad. Eléonore Souchon

Paru le 12/03/2026

10 pages

Usborne

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781836068075
9781836068075
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.