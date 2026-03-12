Un livre sonore dans lequel l'enfant va s'amuser à chatouiller différents animaux et découvrir les bruits qu'ils font. Ne chatouille pas l'âne... sinon il va braire ! Les tout-petits ne pourront pas résister à l'envie de chatouiller les matières toutes douces des animaux pour entendre leur cri rigolo. En plus de l'âne, ils pourront rencontrer une oie, un taureau et un chien... avant de tous les retrouver à la dernière page pour un final en musique ! Ne chatouille pas... une collection de livres sonores tactiles pour les tout petits, avec plus de 20 titres à découvrir. Chaque livre Ne chatouille pas... encourage le développement sensoriel de l'enfant grâce à : des animaux et leurs cris rigolos qui encouragent le jeu ; des matières à toucher qui développent la motricité fine ; un final musical qui fait danser ; des petits trous dans les pages qui éveillent la curiosité ; un texte simple et rythmé qui aide au développement du langage.