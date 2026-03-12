Par-delà le consentement

Quinze ans après #MeToo, le consentement est devenu la règle. Pourtant, un malaise persiste. S'il est clair qu'un non est un non, le oui reste un impensé. La rencontre d'Enzo et Emile trouble les certitudes. Tout oppose ces deux hommes. Leur trajectoire. Leurs valeurs. Leurs orientations. L'un est masculiniste. L'autre queer. Pourtant, leurs désirs concordent. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain jour. Construit en miroir, nourri de fiction de l'intime autant que d'écritures du social, ce roman explore les angles morts du consentement et les contradictions du désir tout en redéfinissant les contours du masculin. Quand nos oui ne reflètent plus la liberté promise, la littérature est peut-être la seule à pouvoir nous aider à la reconquérir.