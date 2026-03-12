Inscription
#Essais

Lire la Bible avec Rabbi Jésus

Loïs Tverberg

ActuaLitté
Plongez au coeur de la Bible... avec les yeux d'un disciple du premier siècle. Dans Lire la Bible avec Rabbi Jésus, Loïs Tverberg nous entraîne dans un voyage captivant vers les racines juives de la foi. En redécouvrant le contexte, la culture et les mots qui ont façonné l'enseignement de Jésus, ce livre ouvre une nouvelle profondeur de lecture — vivante, lumineuse, surprenante. Un ouvrage qui transforme notre manière de comprendre les Ecritures, enrichit notre marche avec Christ et renouvelle notre émerveillement devant la Parole de Dieu. Redécouvrez Jésus comme ses disciples l'ont vu. Redécouvrez la Bible... comme si vous viviez l'époque qu'elle raconte.

Par Loïs Tverberg
Chez Emeth éditions

|

Auteur

Loïs Tverberg

Editeur

Emeth éditions

Genre

Bibles

Lire la Bible avec Rabbi Jésus

Loïs Tverberg trad. Anne-Angèle Cady

Paru le 26/02/2026

288 pages

Emeth éditions

17,00 €

ActuaLitté
9791097546465
© Notice établie par ORB
