La rom-com à tout prix

Quentin Mével, Sandra Onana, Lucas Aubry

On pensait le genre dépassé tant les règles du jeu ont changé. Et voilà, qu'en France, une vague de jeunes cinéastes s'emparent de la comédie romantique. Ils rangent les princes charmants au placard, s'intéressent à la routine plutôt qu'aux coups de foudre et questionnent les schémas classiques du couple. Ils font souffler un vent de fraîcheur sur les dialogues, bouleversent les situations, continuent à faire advenir des rencontres improbables. Précédé d'un essai introductif, La Rom-com à tout prix propose une série d'entretiens avec des cinéastes qui croient encore en l'amour, et qui nous donnent les clés pour le porter à l'écran, encore, et pour toujours.

La rom-com à tout prix

Quentin Mével, Sandra Onana, Lucas Aubry

Paru le 12/03/2026

114 pages

Playlist Society

12,00 €

9791096098965
