Que serait-il arrivé si les événements de novembre 1989 s'étaient déroulés autrement ? Si, derrière le rideau de fer, le communisme n'était jamais tombé ? Ce monde est celui de Marie Hajná, condamnée à vingt ans de prison pour avoir trahi sa patrie socialiste en participant à des manifestations. Elle sait qu'elle ne verra probablement jamais grandir ses enfants, et seules les lettres qu'elle écrit lui donnent encore un peu d'espoir. Au même moment, la petite Magdalena, âgée de 4 ans, est arrachée à sa famille et placée en " maison de convalescence " où l'on forme les nouveaux cadres du régime. Leurs destins, que tout oppose, s'entremêleront pourtant des années plus tard, dans des circonstances que ni l'une ni l'autre n'aurait pu imaginer. A travers ce récit mené de main de maître, Alena Mornštajnová nous invite à réfléchir à ce qu'il serait advenu de notre liberté si l'Histoire avait pris une autre direction.