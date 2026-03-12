Luttes autour de l'inclusion scolaire

L'arène du partenariat est un espace où se joue une étape décisive du destin social et scolaire des enfants identifiés comme ayant des besoins éducatifs particuliers. C'est en effet dans cet espace que, réunis en réseau, parents et professionnels examinent leur éligibilité au droit à l'inclusion scolaire. En théorie aveugle à l'appartenance sociale des enfants, les statistiques en Suisse romande et en France révèlent pourtant que l'appartenance influence largement l'accès à ce droit. Sur la base d'une enquête menée deux années durant au sein de plusieurs réseaux et composée d'une cinquantaine d'entretiens ainsi que d'une centaine d'heures d'observation, l'ouvrage invite les lecteurs à pénétrer dans l'arène aux côtés de ses protagonistes afin de comprendre ce qui rend une telle influence possible. Dévoilant les multiples rapports de pouvoir qui structurent les relations entre les parents et les professionnels ainsi que les différentes épreuves auxquelles ces acteurs se trouvent confrontés, il permet de comprendre pourquoi, au-delà des mots et des intentions politiques, la mise en oeuvre concrète du droit à l'inclusion se heurte de plein fouet aux inégalités sociales.