#Roman francophone

100 poèmes

Seamus Heaney

100 poèmes
Seamus Heaney nourrissait l'idée de rassembler des poèmes en un volume court mais suffisamment exhaustif pour pouvoir servir d'introduction aux néophytes. Il n'y est jamais parvenu lui-même, et aucune anthologie ne proposait à ce jour un si large spectre, allant du premier au dernier de ses recueils tant de fois récompensés. Mais ce projet a finalement repris vie, et donné forme à un ensemble intime de poèmes, choisis et présentés par la famille Heaney. Dans 100 poèmes, les lecteurs retrouveront les vers les plus célèbres et encensés, mais pourront aussi en découvrir de moins connus. Une anthologie singulière et à la portée intemporelle, qui puise loin sa richesse.

Seamus Heaney
Chez Editions de La Table Ronde

Auteur

Seamus Heaney, Seamus Heaney

Editeur

Editions de La Table Ronde

Genre

Poésie

Commenter ce livre

 

100 poèmes

Seamus Heaney, Seamus Heaney trad. Patrick Hersant

Paru le 19/03/2026

368 pages

Editions de La Table Ronde

22,00 €

9791037114440
