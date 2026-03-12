Seamus Heaney nourrissait l'idée de rassembler des poèmes en un volume court mais suffisamment exhaustif pour pouvoir servir d'introduction aux néophytes. Il n'y est jamais parvenu lui-même, et aucune anthologie ne proposait à ce jour un si large spectre, allant du premier au dernier de ses recueils tant de fois récompensés. Mais ce projet a finalement repris vie, et donné forme à un ensemble intime de poèmes, choisis et présentés par la famille Heaney. Dans 100 poèmes, les lecteurs retrouveront les vers les plus célèbres et encensés, mais pourront aussi en découvrir de moins connus. Une anthologie singulière et à la portée intemporelle, qui puise loin sa richesse.