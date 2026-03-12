Inscription
#Essais

Vivre nos relations dans la paix

Paul Dollié

ActuaLitté
Et si le grand défi de nos vies et de l'Eglise était la fraternité ? Et si de saines relations passaient par un humble savoir-faire ? Savez-vous que communiquer avec son voisin, travailler avec son collègue, aimer son époux est à la fois ce qui est le plus naturel et le plus compliqué, car l'autre est autre ! Les injonctions sur l'amour du prochain sont nombreuses dans l'Eglise et la société mais le "comment" est rare. Jacques, dans son épître, nous a laissé un traité sur la relation fraternelle d'une densité incroyable. C'est un traité qui révèle les maladies possibles de notre coeur. Il s'adresse à une communauté qui peine à aimer, où, dans bien des domaines, l'amour du prochain se mêle aux rapports utilitaristes, aux médisances, aux conflits mal gérés et aux attitudes incohérentes. Paul Dollié met en lumière les solutions que propose Jacques en les actualisant à partir de sa riche expérience. Un livre à méditer, mais aussi à partager, discuter, pour éclairer nos bonnes pratiques.

Par Paul Dollié
Chez Editions des Béatitudes

|

Auteur

Paul Dollié

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Vie chrétienne

Vivre nos relations dans la paix

Paul Dollié

Paru le 12/03/2026

180 pages

Editions des Béatitudes

15,00 €

9791030607291
© Notice établie par ORB
