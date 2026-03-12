Revue annuelle des musées de la Métropole Rouen Normandie, Le Temps des collections met en valeur les trésors insoupçonnés qui y sont conservés, les nouvelles acquisitions, les dernières restaurations ainsi que l'actualité de la recherche. Littérature, industrie, art, histoire, archéologie et sciences alternent au gré des pages. Dans ce treizième numéro, on croise par exemple le sculpteur François Masson (1745-1807), la princesse Clémentine d'Orléans (1817-1907), le fossile d'un crâne de tortue, un chevalet à repriser et l'affiche du Grand Prix de Rouen-Les Essarts 1959. Le Temps des collections reflète ainsi la diversité et la richesse du patrimoine abrité dans les musées métropolitains et destiné à être partagé avec le plus grand nombre.