Le joueur de fleurs

Un livre sur la valeur de la diversité et les mille facettes de l'art. Un ouvrage aux illustrations raffinées, qui transporte le lecteur dans un merveilleux monde fleuri, et une explosion de couleurs. Un petit oiseau, musicien de rue, possède un trombone très particulier : au lieu de produire des mélodies, il fait jaillir de magnifiques fleurs délicieusement parfumées. Après une longue et infructueuse recherche d'un public capable d'apprécier sa "musique" , il rencontre une chanteuse d'opéra non-voyante qui reste subjuguée par l'essence de ses fleurs. Il comprend alors que sortir des sentiers battus est, au fond, l'art de ceux qui savent aller au-delà des stéréotypes.