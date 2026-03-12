Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

Le joueur de fleurs

Veronica Genovese, Monica Fornaciari

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre sur la valeur de la diversité et les mille facettes de l'art. Un ouvrage aux illustrations raffinées, qui transporte le lecteur dans un merveilleux monde fleuri, et une explosion de couleurs. Un petit oiseau, musicien de rue, possède un trombone très particulier : au lieu de produire des mélodies, il fait jaillir de magnifiques fleurs délicieusement parfumées. Après une longue et infructueuse recherche d'un public capable d'apprécier sa "musique" , il rencontre une chanteuse d'opéra non-voyante qui reste subjuguée par l'essence de ses fleurs. Il comprend alors que sortir des sentiers battus est, au fond, l'art de ceux qui savent aller au-delà des stéréotypes.

Par Veronica Genovese, Monica Fornaciari
Chez Sassi Editore

|

Auteur

Veronica Genovese, Monica Fornaciari

Editeur

Sassi Editore

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le joueur de fleurs par Veronica Genovese, Monica Fornaciari

Commenter ce livre

 

Le joueur de fleurs

Veronica Genovese, Monica Fornaciari trad. Sarah Negrel

Paru le 26/03/2026

32 pages

Sassi Editore

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788830357921
9788830357921
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.