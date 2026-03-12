La voie du psychonaute

L'auteur utilise la lentille de la science pour enquêter de manière rationnelle et approfondie sur des domaines de l'expérience humaine généralement considérés du domaine de la religion. Les vastes connaissances de l'auteur en matière de science, de médecine, de culture, de religion, de mythologie, d'art et de symbolisme lui permirent de transformer l'expérience directe qu'il avait acquise en assistant et en observant des milliers d'expériences sous LSD en une nouvelle carte de l'inconscient humain. Sans esprit dogmatique et avec une farouche allégeance à la méthode scientifique, Stan éclaira des aspects fondamentaux de l'expérience humaine, y compris l'expérience mystique unitive - le sentiment d'exister en connexion intime avec quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes.