Diaire du Sieur de La Sablonnière

Bordeaux pierre De, Pierre de Bordeaux

ActuaLitté
Pierre de Bordeaux, sieur de La Sablonnière, en tant qu'exempt des Gardes du roi, servit Louis XIII de 1615 à 1638. Il note tout ce qu'il veut garder en mémoire, ne se voulant nullement chroniqueur épique, il collige, bien ou mal, ce qu'il voit et entend, ce qu'il relève, sans a priori, car il écrit pour lui-même, c'est là tout l'intérêt de ce document. Il ne se met pas au premier plan, ne se dessine pas en héros, avec lucidité, il reste à sa modeste place qui est un lieu d'observation privilégié. Il décrit la Maison du Roi de l'intérieur, les manigances des courtisans, les querelles de préséances, les roueries du menu personnel, et le roi luimême, comme un personnage impénétrable. Il fait le tableau de la guerre dans toutes ses dimensions, ses descriptions des sacs de Nègrepelisse et de Saint-Antonin, par leurs détails, sont un témoignage unique de la violence de la campagne de 1622, le journal du siège de La Rochelle de 1628 est impressionnant de réalisme. Il traite en toile de fond de l'ascension de Richelieu et de la lente professionnalisation de l'armée dont, en 1638, les e ectifs auront tellement grossi et le commandement tellement changé que le sieur La Sablonnière comprendra que son temps était alors révolu

Chez Jérôme Do Bentzinger

Bordeaux pierre De, Pierre de Bordeaux

Jérôme Do Bentzinger

XVIIe siècle

Diaire du Sieur de La Sablonnière

Paru le 12/03/2026

508 pages

27,00 €

9782849607749
