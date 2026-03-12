Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Galaktion Tabidze et la poésie française

Collectif, Ginkgo Editeur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Galaktion Tabidze (1892-1959), figure majeure de la poésie géorgienne moderne, est au carrefour entre la poésie géorgienne et française. " Roi des poètes ", comme l'ont surnommé ses pairs, Il a renouvelé la poésie géorgienne en s'inspirant des mouvements roman-tiques et symbolistes français, tout en conservant une forte identité grâce à son lyrisme, sa musicalité et ses thèmes récurrents tels que la liberté, la solitude et le mystère. Nana Gunstadzé, professeur de littérature française, et auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la poésie française a décidé d'attirer l'attention des théoriciens, comme du large public européen, sur l'influence de la poésie française sur l'oeuvre de l'auteur " Des fleurs artistiques ". Elle a réuni les principaux textes des spécialistes de renom qui analysent la poésie de Galaktion et notamment ses liens avec les symbolistes français. Ces experts offrent une analyse fine et profonde des oeuvres de Tabidze et nous révèlent les liens étroits entre les deux cultures littéraires, rendant cet ouvrage essentiel pour toute personne s'intéressant à la fusion des styles poétiques européens. Ce recueil est une invitation à explorer et à traduire les poèmes sublimes de Tabidze. Il ouvre la voie aux traducteurs français et encourage la diffusion de sa poésie au-delà des frontières géorgiennes. La publication de cet ouvrage en français à Paris pourrait marquer un tournant décisif dans la reconnaissance de ce poète génial consolidant ainsi sa place dans le panthéon de la littérature universelle.

Par Collectif, Ginkgo Editeur
Chez Ginkgo

|

Auteur

Collectif, Ginkgo Editeur

Editeur

Ginkgo

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Galaktion Tabidze et la poésie française par Collectif, Ginkgo Editeur

Commenter ce livre

 

Galaktion Tabidze et la poésie française

Collectif, Ginkgo Editeur

Paru le 26/03/2026

Ginkgo

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782846796279
9782846796279
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.