Galaktion Tabidze et la poésie française

Galaktion Tabidze (1892-1959), figure majeure de la poésie géorgienne moderne, est au carrefour entre la poésie géorgienne et française. " Roi des poètes ", comme l'ont surnommé ses pairs, Il a renouvelé la poésie géorgienne en s'inspirant des mouvements roman-tiques et symbolistes français, tout en conservant une forte identité grâce à son lyrisme, sa musicalité et ses thèmes récurrents tels que la liberté, la solitude et le mystère. Nana Gunstadzé, professeur de littérature française, et auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la poésie française a décidé d'attirer l'attention des théoriciens, comme du large public européen, sur l'influence de la poésie française sur l'oeuvre de l'auteur " Des fleurs artistiques ". Elle a réuni les principaux textes des spécialistes de renom qui analysent la poésie de Galaktion et notamment ses liens avec les symbolistes français. Ces experts offrent une analyse fine et profonde des oeuvres de Tabidze et nous révèlent les liens étroits entre les deux cultures littéraires, rendant cet ouvrage essentiel pour toute personne s'intéressant à la fusion des styles poétiques européens. Ce recueil est une invitation à explorer et à traduire les poèmes sublimes de Tabidze. Il ouvre la voie aux traducteurs français et encourage la diffusion de sa poésie au-delà des frontières géorgiennes. La publication de cet ouvrage en français à Paris pourrait marquer un tournant décisif dans la reconnaissance de ce poète génial consolidant ainsi sa place dans le panthéon de la littérature universelle.