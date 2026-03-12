Au service de Napoléon

Figure de l'épopée napoléonienne, Guillaume-Joseph Peyrusse (1776-1860) a laissé des mémoires méconnus d'une rare intensité. Né à Carcassonne, engagé à 17 ans dans l'armée de la République, il devient Payeur du Trésor de la Couronne et accompagne Napoléon 1er dans ses plus grandes campagnes. Observateur privilégié, il décrit avec une plume vive et sensible les scènes de guerre, des plaines d'Autriche en 1809 aux rues en flammes de Moscou en 1812, sans jamais perdre de vue la misère des hommes. De la retraite tragique de Russie aux campagnes d'Allemagne (1813) et de France (1814), Peyrusse consigne tout : le froid, la faim, la peur, mais aussi le courage et l'endurance des soldats. Il est présent à Brienne, Troyes, Montereau, et assiste en avril 1814 à l'abdication de Fontainebleau, avant de suivre Napoléon dans son exil à l'île d'Elbe, où il devient l'un de ses collaborateurs les plus fidèles - affectueusement surnommé "Peyrousse" par l'Empereur lui-même. Le 26 février 1815, il embarque aux côtés de Napoléon pour le retour des Cent-Jours. En mars, il est nommé Trésorier général de la Couronne, puis élevé au titre de baron de l'Empire. Resté à Paris, il apprend à l'aube du 21 juin 1815 la défaite de Waterloo. Jusqu'à sa mort en 1860, Peyrusse gardera en mémoire ces années décisives, marquées par la grandeur comme par l'effondrement. Ses mémoires offrent un témoignage unique : une chronique à hauteur d'homme, où la petite histoire croise la grande, et où, derrière le fracas des batailles, se révèlent la vérité des souffrances, la fidélité et les espoirs d'un témoin de l'ombre. Un document de premier ordre qui passionnera les admirateurs de Napoléon.