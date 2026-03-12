Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

Le voyage de Barbapapa

Annette Tison, Talus Taylor

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La rencontre entre Barbapapa et Barbamama dans une toute nouvelle édition ! Bien qu'entouré de ses amis François et Claudine, Barbapapa est triste... Il se sent seul. C'est qu'il a besoin d'une Barbamama ! Mais la trouver est plus facile à dire qu'à faire. Barbapapa, Claudine et François s'engagent alors dans un voyage autour du monde qui sera riche en rebondissements ! Un classique de la littérature jeunesse à (re)découvrir et à partager ! Dans la même collection : Barbapapa et, prochainement, La Maison de Barbapapa !

Par Annette Tison, Talus Taylor
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Annette Tison, Talus Taylor

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Autres personnages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le voyage de Barbapapa par Annette Tison, Talus Taylor

Commenter ce livre

 

Le voyage de Barbapapa

Annette Tison, Talus Taylor

Paru le 26/03/2026

32 pages

Les Livres du Dragon d'Or

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782821219564
9782821219564
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.