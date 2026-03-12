Le voyage de Barbapapa

La rencontre entre Barbapapa et Barbamama dans une toute nouvelle édition ! Bien qu'entouré de ses amis François et Claudine, Barbapapa est triste... Il se sent seul. C'est qu'il a besoin d'une Barbamama ! Mais la trouver est plus facile à dire qu'à faire. Barbapapa, Claudine et François s'engagent alors dans un voyage autour du monde qui sera riche en rebondissements ! Un classique de la littérature jeunesse à (re)découvrir et à partager ! Dans la même collection : Barbapapa et, prochainement, La Maison de Barbapapa !