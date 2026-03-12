A l'heure où le "bien vieillir" prend tout son sens, le viager s'impose comme une solution évidente. Investissement rentable, sécurisé, flexible, abordable, et responsable, il attire de plus en plus d'investisseur. Il est temps de lever quelques aprioris et mettre en lumière les nombreux avantages tant côté vendeur qu'acheteur. Le viager est un investissement d'avenir qu'il faut préparer au plus tôt. Qu'il soit libre ou occupé, découvrez pourquoi vous aussi vous serez conquis par cet investissement. Dans cet ouvrage, Henri-Pierre Ouhibi livre au lecteur les clés pour découvrir et réussir son investissement en viager !