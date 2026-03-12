Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Viager

Henri-Pierre Ouhibi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'heure où le "bien vieillir" prend tout son sens, le viager s'impose comme une solution évidente. Investissement rentable, sécurisé, flexible, abordable, et responsable, il attire de plus en plus d'investisseur. Il est temps de lever quelques aprioris et mettre en lumière les nombreux avantages tant côté vendeur qu'acheteur. Le viager est un investissement d'avenir qu'il faut préparer au plus tôt. Qu'il soit libre ou occupé, découvrez pourquoi vous aussi vous serez conquis par cet investissement. Dans cet ouvrage, Henri-Pierre Ouhibi livre au lecteur les clés pour découvrir et réussir son investissement en viager !

Par Henri-Pierre Ouhibi
Chez Bréal

|

Auteur

Henri-Pierre Ouhibi

Editeur

Bréal

Genre

Logements, guides pratiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Viager par Henri-Pierre Ouhibi

Commenter ce livre

 

Viager

Henri-Pierre Ouhibi

Paru le 12/03/2026

150 pages

Bréal

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749558431
9782749558431
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.