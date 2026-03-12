Vous avez aimé Le Crime de l'Orient Express ? Vous avez aimé La Fille du train ? Vous allez adorer Le Crime de l'Indian Pacific ! Dans un célèbre roman d'Agatha Christie, une amie de Miss Marple affirme avoir assisté à un meurtre depuis la fenêtre d'un train... sans que personne ne la prenne au sérieux. C'est exactement ce qui arrive à Alicia Finlay, alors qu'elle traverse l'Australie à bord de l' Indian Pacific , en compagnie de ses comparses du Club des amateurs de romans policiers. Ceux-ci avaient justement décidé de mettre à profit le voyage pour s'entretenir des " polars ferroviaires ". Alicia aurait-elle subi l'influence de ces lectures, en croyant voir un corps tomber du train ? Ou bien aurait-elle abusé du champagne ? Peut-être les deux à la fois ? Les membres de notre Club, tous passionnés de meurtres en huis clos, ne résistent pas à l'envie de mener l'enquête. Y a-t-il vraiment eu crime ? Et si oui, l'assassin se cache-t-il encore quelque part à bord ? Nos détectives ne sont pas au bout de leurs surprises ! Installez-vous confortablement, une tasse de thé ou une coupe de champagne à portée de main, oubliez tout et succombez au charme criminel de cette nouvelle aventure du Club des amateurs de romans policiers. Une intrigue astucieuse, pleine de rebondissements, peuplée de personnages délicieusement excentriques : un vrai délice pour les amoureux du genre. Que demander de mieux ?