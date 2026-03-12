Inscription
#Roman francophone

Tricheuse

Perrine Desmichel

ActuaLitté
Et si le monde universitaire était en surchauffe ? Juste après sa thèse et la naissance de sa fille, Vanessa décroche une bourse d'études pour les Etats-Unis. Un rêve pour cette chercheuse issue d'une banlieue parisienne modeste qui, en intégrant la prestigieuse université de Chicago, va pouvoir côtoyer les pontes qui forcent son admiration et, elle l'espère, publier ses travaux au plus haut niveau académique. Mais rapidement, la vie fantasmée d'expatriée se révèle n'être qu'un mirage. Entre l'obligation d'obtenir des résultats rapidement, une collaboratrice tyrannique et une vie familiale difficile à concilier avec les exigences de sa carrière, Vanessa se sent seule, minée par le doute. Elle peine à trouver sa place dans ce monde ultra-compétitif où personne ne lui fait de cadeau. Saura-t-elle résister à la pression ? Dans ce drame psychologique haletant, Perrine Desmichel dépeint les hautes sphères de la recherche, un univers récemment entaché de scandales internationaux de triche à la suite de manipulations de preuves scientifiques.

Par Perrine Desmichel
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Perrine Desmichel

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Littérature française

Tricheuse

Perrine Desmichel

Paru le 12/03/2026

237 pages

Le Cherche Midi

20,00 €

ActuaLitté
9782749183329
© Notice établie par ORB
plus d'informations

