L'invité mystère

Et si tu devenais la meilleure amie d'une chanteuse star ? La nouvelle série de romans 8-12 dont tu vas devenir FAN ! Emy la célèbre chanteuse et Louise, une grande fan, se sont rencontrées et sont devenues amies " pour la vie " ! Mais Emy ne supporte plus les chansons que son oncle écrit pour elle, et désespère de revoir son père, dont elle n'a plus de nouvelles. Quand elle invite Louise à être à ses côtés pour son prochain concert, celle-ci décide d'y aller en cachette de ses parents. Aura-t-elle le courage de montrer à la star la chanson qu'elle a écrite pour elle ?