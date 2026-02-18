Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le Dernier Jour d'un condamné

Victor Hugo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un homme, enfermé dans un sinistre cachot de Bicêtre, attend son exécution - ou sa grâce. On ne sait rien de lui, ni de son crime, mais on découvre les angoisses, les regrets, les espoirs qui le traversent pendant les dernières heures de sa vie. A travers ses yeux, on est témoin de la misère des conditions de détention, de l'absurdité morale, et de la froide brutalité d'une administration qui organise la mise à mort de certains hommes, avec une criminelle bonne conscience. C'est la plume romantique et militante de Victor Hugo, abolitionniste de la première heure, qui porte ce récit aussi poignant que tragique. Dans un engagement politique qui ira croissant, il n'aura de cesse de condamner l'horreur, l'immoralité, et l'hypocrisie de la peine de la mort. Préface, notes et dossier de Nicolas Picard.

Par Victor Hugo
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Victor Hugo

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Dernier Jour d'un condamné par Victor Hugo

Commenter ce livre

 

Le Dernier Jour d'un condamné

Victor Hugo

Paru le 18/02/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

4,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253196877
9782253196877
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Japon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.