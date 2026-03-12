On n’est jamais trahi que par les siens

Dans son style littéraire et percutant, le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine s'adresse aux baptisés attachés au Christ et à son Eglise, mais aussi à leurs habitudes rassurantes, et qui en oublient parfois que l'Evangile est à vivre sans compromission avec l'esprit du monde, quoi qu'il pourrait en coûter... Il dénonce ici les infidélités à Jésus-Christ, ces petits ou grands arrangements qui vident le message évangélique de sa force missionnaire. Redonnant chair et sang à la personne du Christ, il nous entraîne à sa suite, invitant chacun à un véritable "épouillage" intérieur pour retrouver le tranchant du glaive évangélique. Une remise en cause radicale, source de renaissance spirituelle sur le chemin périlleux des folles exigences de l'amour divin. L'audace missionnaire et la ferveur contagieuse de l'ouvrage redonneront le goût de l'Evangile à tous ceux qui veulent combattre en eux et autour d'eux la tiédeur et la bien-pensance.