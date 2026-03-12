Jérusalem, une promesse

Le 14 janvier 2024, en plein hiver, Alexis Jeanson quitte Noizay (Indre-et-Loire) en direction de Jérusalem, pour honorer une promesse d'adolescent. Il traverse les Alpes enneigées et une rivière à la nage en Serbie, il est confronté aux meutes de chiens en Turquieâ¦ Du rude, de l'absolu, de l'exigeant. Un pèlerinage, en somme ! A la rencontre du Christ, des autres et de lui-même. Durant ces 6 900 kilomètres, Alexis rencontre, s'interroge, parle à Dieu et découvre le bonheur. Après onze mois de marche, il reste trois mois à Jérusalem. Il y aide des monastères et s'imprègne de ces endroits dont il entend parler depuis l'enfance. Les nuits au Saint-Sépulcre, les déambulations dans Jérusalem, la Galilée, Bethléem, le mont des Oliviersâ¦ Alexis revient de ce pèlerinage avec l'envie profonde de témoigner de son périple : Jérusalem a besoin de ses pèlerins, malgré la guerre !