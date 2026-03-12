Inscription
#Roman francophone

Celle qui dérange

Eva Kopp

Un père absent, une enfance brisée : quand Héloïse retrouve celui qui l'a abandonnée, elle comprend que certaines blessures ne s'effacent pas si on ne s'y confronte pas. Héloïse, jeune trentenaire, partage sa vie entre son travail d'aide-soignante dans une maison de retraite et ses coups d'un soir, souvent bien plus âgés qu'elle. Tout bascule le jour où, en faisant un footing, elle tombe sur le corps d'un noyé. Les failles de son enfance resurgissent alors : cet homme mort ressemble à son père, qui l'a abandonné à ses 6 ans. Prise par l'angoisse de ne jamais le revoir, Héloïse le retrouve et reprend contact avec lui. Il vit dans une ville voisine et a même une autre fille. Mais aujourd'hui comme hier, Héloïse se heurte à son indifférence.

Par Eva Kopp
Chez Perséphone éditions

|

Auteur

Eva Kopp

Editeur

Perséphone éditions

Genre

Littérature française

Celle qui dérange

Eva Kopp

Paru le 12/03/2026

232 pages

Perséphone éditions

17,90 €

9782494921115
© Notice établie par ORB
