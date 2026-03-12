Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Ce qui passe, passe : voix de Georges Perec

Sereine Berlottier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment la voix d'un auteur, quand nous la découvrons dans les émissions, les entretiens, les créations radiophoniques, nous touche-t-elle ? Peut-on réellement comprendre quelque chose d'une oeuvre, de ses mystères, quand le corps d'un écrivain s'adresse à nous ? A l'écoute de la voix de Georges Perec, collectant des fragments sonores, Sereine Berlottier engage une méditation personnelle en compagnie de celui qui a, un jour, affirmé à la radio que son ambition d'écrivain était de "remplir un tiroir de la Bibliothèque nationale" .

Par Sereine Berlottier
Chez L'Oeil ébloui

|

Auteur

Sereine Berlottier

Editeur

L'Oeil ébloui

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ce qui passe, passe : voix de Georges Perec par Sereine Berlottier

Commenter ce livre

 

Ce qui passe, passe : voix de Georges Perec

Sereine Berlottier

Paru le 12/03/2026

53 pages

L'Oeil ébloui

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490364503
9782490364503
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.