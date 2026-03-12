Ce qui passe, passe : voix de Georges Perec

Comment la voix d'un auteur, quand nous la découvrons dans les émissions, les entretiens, les créations radiophoniques, nous touche-t-elle ? Peut-on réellement comprendre quelque chose d'une oeuvre, de ses mystères, quand le corps d'un écrivain s'adresse à nous ? A l'écoute de la voix de Georges Perec, collectant des fragments sonores, Sereine Berlottier engage une méditation personnelle en compagnie de celui qui a, un jour, affirmé à la radio que son ambition d'écrivain était de "remplir un tiroir de la Bibliothèque nationale" .