Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Détoxifiez votre organisme

Samuel Ganes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chaque jour, notre organisme est mis à rude épreuve. Entre les toxines qu'il produit naturellement et les nombreux toxiques auxquels nous sommes exposés - dans notre environnement, notre alimentation ou nos habitudes de vie -, le corps doit constamment s'adapter. Lorsque cette charge devient excessive, elle peut peser sur notre santé, notre énergie et notre équilibre émotionnel. Pilier des traditions ancestrales, la détox s'impose comme une réponse naturelle et précieuse. Elle aide à se débarrasser de ce qui encombre l'organisme, soutient les fonctions d'élimination et contribue à restaurer l'harmonie du corps. En adoptant une hygiène de vie plus saine, vous renforcez vos défenses immunitaires, vous vous protégez de certaines maladies et, surtout, vous retrouvez vitalité et légèreté. Ce guide complet et accessible vous accompagne pas à pas pour identifier et comprendre les principales sources d'intoxication quotidienne, afin d'en prévenir les effets sur le corps et l'esprit. Inspiré de l'ayurvéda et des connaissances scientifiques actuelles, il propose des solutions concrètes pour mettre en place une détox efficace et personnalisée : rituels selon les saisons et les moments de la journée, choix alimentaires, recettes de boissons, listes de plantes, exercices de respiration, mouvements...

Par Samuel Ganes
Chez Eyrolles

|

Auteur

Samuel Ganes

Editeur

Eyrolles

Genre

Médecine ayurvédique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Détoxifiez votre organisme par Samuel Ganes

Commenter ce livre

 

Détoxifiez votre organisme

Samuel Ganes

Paru le 12/03/2026

172 pages

Eyrolles

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416021893
9782416021893
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.