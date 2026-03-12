Inscription
#Comics

Les évadés d'Alcatraz

Christopher Cantwell, Tyler Crook

Ce récit complet est une épopée sanglante, orchestrée par Christopher Cantwell - créateur de la série TV Halt & Catch Fire et co-showrunner de The Terror sur AMC - et Tyler Crook - le dessinateur de Harrow County , BPRD et Bad Blood . Née de l'un des plus grands mystères non résolus du XXe siècle, cette odyssée nous entraîne sur les traces des fugitifs les plus célèbres de l'Histoire américaine, alors qu'ils courent désespérément vers la liberté à travers la campagne californienne laissant dans leur sillage une traînée de corps et de douloureuses révélations. Ce récit complet est celui de tueurs qui se savent condamnés quoi qu'ils fassent.

Par Christopher Cantwell, Tyler Crook
Chez Delcourt

Auteur

Christopher Cantwell, Tyler Crook

Editeur

Delcourt

Genre

Comics divers

Les évadés d'Alcatraz

Christopher Cantwell, Tyler Crook trad. Lucille Pirat

Paru le 12/03/2026

160 pages

Delcourt

18,50 €

9782413093398
