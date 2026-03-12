Les évadés d'Alcatraz

Ce récit complet est une épopée sanglante, orchestrée par Christopher Cantwell - créateur de la série TV Halt & Catch Fire et co-showrunner de The Terror sur AMC - et Tyler Crook - le dessinateur de Harrow County , BPRD et Bad Blood . Née de l'un des plus grands mystères non résolus du XXe siècle, cette odyssée nous entraîne sur les traces des fugitifs les plus célèbres de l'Histoire américaine, alors qu'ils courent désespérément vers la liberté à travers la campagne californienne laissant dans leur sillage une traînée de corps et de douloureuses révélations. Ce récit complet est celui de tueurs qui se savent condamnés quoi qu'ils fassent.