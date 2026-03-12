Inscription
#Essais

Le chti pour les nuls

Pierre-Marie Gryson, Denise Poulet

La nouvelle édition du guide indispensable pour parler chtimi ! Parlez en chtimi aux habitants du Nord et vous serez accueillis avec le sourire ! Demander votre chemin, saluer et vous présenter à quelqu'un, assister à un spectacle ou tenir une conversation courante avec un chti pure souche ! Quelle que soit votre motivation, le guide de conversation Le chti pour les Nuls vous donne toutes les clés pour apprendre les expressions courantes, le vocabulaire et la conjugaison en un clin d'oeil. Pour prononcer correctement, un système de notation clair et simple vous aide à énoncer n'importe quelle expression chtie !

Par Pierre-Marie Gryson, Denise Poulet
Chez First

Auteur

Pierre-Marie Gryson, Denise Poulet

Editeur

First

Genre

Langues régionales

Le chti pour les nuls

Pierre-Marie Gryson, Denise Poulet

Paru le 12/03/2026

192 pages

First

7,95 €

9782412107447
© Notice établie par ORB
