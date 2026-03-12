Guide de conversation en voyage ! L'anglais pour les Nuls

Le guide complet pour acquérir rapidement toutes les bases de la langue anglaise quand on part en voyage ! Grâce aux Nuls, l'anglais, c'est dans la poche ! - Les bases de la langue : la prononciation, les rudiments de la grammaire, la conjugaison, la transcription phonétique simplifiée - Entamer la discussion : les salutations, les présentations, poser des questions, parler de la pluie et du beau temps - Communiquer efficacement : commander au restaurant, faire des achats, réserver un hôtel, sortir en ville - Se débrouiller : avec les nombres, dans les transports, au téléphone, en cas d'urgence 4 000 mots et expressions, des pistes audio à télécharger et un dictionnaire bilingue ! EN BONUS : des pistes audio à télécharger sur le site Lisez. com !