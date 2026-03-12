Cuisine de Franche-Comté

Des recettes 100% régionales Des articles sur l'Histoire des produits et spécialités locales Des trucs et astuces de cuisine Prix attractif En matière de recettes, de spécialités, de mets typiquement locaux, la Franche-Comté n'est certainement pas la moins bien pourvue des provinces françaises : la truite au vin jaune, la pôchouse, le poulet à la vésulienne, la potée comtoise, la boîte chaude, mais aussi, pour les amateurs de sucré, le téméraire, le belflore, les gaudes... et tant d'autres. Dans ce livre, vous retrouverez les recettes qui font de la Franche-Comté une terre de gastronomie, des plus traditionnelles à celles concoctées par nos chefs francs-comtois. L'occasion, également, d'en apprendre davantage sur les spécialités locales. Une belle manière, gourmande ! , de redécouvrir nos produits et plats du terroir et de revivre la cuisine de nos grands-mères, celle de notre enfance...