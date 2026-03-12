Inscription
#Essais

La Touraine d'autrefois

Collecif, Ici en région

ActuaLitté
Nombreuses cartes postales anciennes Prix attractif La Touraine... une terre pleine de traditions, marquée par la grande et la petite histoire, est un terroir intense et riche ! Mais au fil des années tout un petit patrimoine s'efface peu à peu de nos mémoires. C'est pourquoi la simple collecte des photographies et des cartes postales anciennes est primordiale dans la quête de nos racines. D'une commune à l'autre, nous reconnaissons les caractéristiques de la Touraine entre Loire, Cher, Indre, Creuse et Vienne : plateaux et vallées, vestiges du passé, populations rurales et artisanales qui se rencontrent lors des foires, des assemblées, des commémorations, des inaugurations, etc. Chaque commune, chaque lieu-dit, chaque maison détient un savoir propre. Ce sont autant de choses presque anodines qui s'estompent peu à peu et qu'il faut préserver. Alors, pour ne pas oublier, partons retrouver nos aïeux sur les routes de Touraine.

Par Collecif, Ici en région
Chez Ici en région

|

Auteur

Collecif, Ici en région

Editeur

Ici en région

Genre

Histoire régionale

La Touraine d'autrefois

Collecif, Ici en région

Paru le 26/03/2026

152 pages

Ici en région

12,90 €

ActuaLitté
9782386851209
