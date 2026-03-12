La Touraine d'autrefois

Nombreuses cartes postales anciennes Prix attractif La Touraine... une terre pleine de traditions, marquée par la grande et la petite histoire, est un terroir intense et riche ! Mais au fil des années tout un petit patrimoine s'efface peu à peu de nos mémoires. C'est pourquoi la simple collecte des photographies et des cartes postales anciennes est primordiale dans la quête de nos racines. D'une commune à l'autre, nous reconnaissons les caractéristiques de la Touraine entre Loire, Cher, Indre, Creuse et Vienne : plateaux et vallées, vestiges du passé, populations rurales et artisanales qui se rencontrent lors des foires, des assemblées, des commémorations, des inaugurations, etc. Chaque commune, chaque lieu-dit, chaque maison détient un savoir propre. Ce sont autant de choses presque anodines qui s'estompent peu à peu et qu'il faut préserver. Alors, pour ne pas oublier, partons retrouver nos aïeux sur les routes de Touraine.