Sites remarquables et insolites du Bourbonnais

Des cartes pour situer le site Des encarts pour approfondir, contextualiser ou ne rien rater Patrimoine bâti, religieux, naturel et pittoresque Petit prix Qu'il soit architectural, naturel, pittoresque ou religieux, le patrimoine du Bourbonnais est d'une richesse exceptionnelle. Des ruelles pavées de Charroux ou Billy aux nombreux châteaux et forteresses, en passant par les paysages vallonnés de la Combraille bourbonnaise et les édifices religieux de Souvigny ou de Sept-Fons, le Bourbonnais se découvre au fil de balades inoubliables. Chaque détour révèle un village enchanteur, une abbaye chargée d'histoire ou un château dominant une vallée. Dans cet ouvrage, partez à la découverte de lieux emblématiques et de trésors cachés, des fortifications du château des Aix aux majestueuses demeures d'Avrilly ou de Busset, sans oublier les nombreux musées et églises qui témoignent d'un passé fascinant. Entre nature et culture, laissez-vous guider à travers une cinquantaine de sites remarquables qui font du Bourbonnais une région unique.