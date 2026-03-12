Oscar et sa fripouille de frère

Gaspard et Oscar sont frères. Mais voilà, ils ont un caractère bien différent. Oscar est sage comme une image et Gaspard est une vraie fripouille. Pourtant, sans le savoir, chacun d'eux cherche la même chose. L'un espère le trouver en faisant tout ce qu'on lui dit et l'autre en faisant tout l'inverse. Ce livre, magnifiquement illustré, met en scène la parabole du fils prodigue. Grâce à elle, les enfants de 3 à 7 ans pourront comprendre que les fripouilles, comme les enfants sages, ont besoin de la grâce de Dieu. Aussi différents que nous soyons, chacun de nous peut prendre place dans la grande fête que Dieu prépare : il suffit de répondre à son invitation !