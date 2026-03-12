Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

Oscar et sa fripouille de frère

BLF Europe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Gaspard et Oscar sont frères. Mais voilà, ils ont un caractère bien différent. Oscar est sage comme une image et Gaspard est une vraie fripouille. Pourtant, sans le savoir, chacun d'eux cherche la même chose. L'un espère le trouver en faisant tout ce qu'on lui dit et l'autre en faisant tout l'inverse. Ce livre, magnifiquement illustré, met en scène la parabole du fils prodigue. Grâce à elle, les enfants de 3 à 7 ans pourront comprendre que les fripouilles, comme les enfants sages, ont besoin de la grâce de Dieu. Aussi différents que nous soyons, chacun de nous peut prendre place dans la grande fête que Dieu prépare : il suffit de répondre à son invitation !

Par BLF Europe
Chez BLF Europe Editions

|

Auteur

BLF Europe

Editeur

BLF Europe Editions

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oscar et sa fripouille de frère par BLF Europe

Commenter ce livre

 

Oscar et sa fripouille de frère

BLF Europe

Paru le 12/03/2026

32 pages

BLF Europe Editions

6,45 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386571251
9782386571251
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.