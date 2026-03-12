Des garçons comme il faut

Rome, 1975. Donatella Colasanti et Rosaria Lopez sont découvertes dans un coffre de voiture. Torturées et séquestrées pendant trente-six heures, l'une d'entre elles est déjà morte depuis plusieurs heures lorsque la police intervient. Les coupables ? Trois fils de bonne famille, riches, protégés et nourris d'un mépris social envers les femmes et la classe populaire. Ce que l'on a appelé "le massacre du Circeo" dépasse le simple fait divers. Véritable séisme sociétal, il constitue un tournant de l'histoire italienne.
Par
Serena Gentilhomme Chez
Manufacture de livres éditions
Commenter ce livre