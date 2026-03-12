Des garçons comme il faut

Rome, 1975. Donatella Colasanti et Rosaria Lopez sont découvertes dans un coffre de voiture. Torturées et séquestrées pendant trente-six heures, l'une d'entre elles est déjà morte depuis plusieurs heures lorsque la police intervient. Les coupables ? Trois fils de bonne famille, riches, protégés et nourris d'un mépris social envers les femmes et la classe populaire. Ce que l'on a appelé "le massacre du Circeo" dépasse le simple fait divers. Véritable séisme sociétal, il constitue un tournant de l'histoire italienne.